Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio ebraico, via al progetto: "Eredità da tutelare e promuovere"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da ieri Ferrara è divenuta la sede per apprendere come valorizzare e comunicare ilin Europa. In questi due giorni, al Ridotto del Teatro Comunale, si svolgono una serie di incontri che danno il via a Jewels Tour, uneuropeo della durata di quattro anni, proposto dal Comune e cofinanziato con fondi europei per quasi 2 milioni di euro. L’iniziativa ha portato nella città estense ospiti internazionali, con l’obiettivo di condividere buone pratiche per valorizzare in chiave turistica e integrata ildelle città partecipanti. IlInterreg Europe Jewels Tour esplora il potenziale turistico delstorico e culturalenelle città europee, definendo strategie comuni da integrare negli strumenti di policy esistenti.