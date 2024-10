Paola Egonu off-limits: da qui non si passa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paola Egonu, il retroscena inaspettato lascia tutti senza parole: adesso è chiaro, non lo avrebbe permesso mai e poi mai. Non gli è mai interessato del personaggio. Sin dall’inizio ha avuto molto più a cuore la persona, la giocatrice, che non la ragazza famosa in tutto il mondo per il suo talento e per il suo successo. E, così facendo, Julio Velasco è riuscito da subito ad instaurare con Paola Egonu un rapporto completamente diverso. Basato sulla fiducia, sul rispetto reciproco. Paola Egonu, spunta un altro retroscena (LaPresse) – Ilveggente.itE gli effetti si sono visti, eccome se si sono visti. L’opposto di Cittadella e le sue compagne di squadra hanno sbaragliato l’enorme concorrenza in gara alle Olimpiadi di Parigi, issandosi sul tetto del mondo e dando prova a tutti che quella italiana era, senza e senza ma, la Nazionale più forte in gara al di là delle Alpi. Ilveggente.it - Paola Egonu off-limits: da qui non si passa Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), il retroscena inaspettato lascia tutti senza parole: adesso è chiaro, non lo avrebbe permesso mai e poi mai. Non gli è mai interessato del personaggio. Sin dall’inizio ha avuto molto più a cuore la persona, la giocatrice, che non la ragazza famosa in tutto il mondo per il suo talento e per il suo successo. E, così facendo, Julio Velasco è riuscito da subito ad instaurare conun rapporto completamente diverso. Basato sulla fiducia, sul rispetto reciproco., spunta un altro retroscena (LaPresse) – Ilveggente.itE gli effetti si sono visti, eccome se si sono visti. L’opposto di Cittadella e le sue compagne di squadra hanno sbaragliato l’enorme concorrenza in gara alle Olimpiadi di Parigi, issandosi sul tetto del mondo e dando prova a tutti che quella italiana era, senza e senza ma, la Nazionale più forte in gara al di là delle Alpi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La promessa del ct Velasco a Paola Egonu prima di Parigi 2024 : «Contro il razzismo ti difenderò fino alla morte» - Velasco è entrato in gruppo in un momento delicato. Bisogna giocare bene, ed è per questo che la sua Italia ha vinto a Parigi 2024. «Io so che vuol dire diventare un personaggio», ha detto, riportando una conversazione avuta con la campionessa 25enne, «molto spesso il personaggio ci rompe le scatole, ha vita propria ed è molto difficile rapportarsi con la gente, c’è sempre il personaggio di mezzo. (Open.online)

La promessa del ct Velasco a Paola Egonu prima di Parigi 2024 : «Contro il razzismo ti difenderò fino alla morte» - Velasco è entrato in gruppo in un momento delicato. Non c’è un segreto, se non che l’allenatore deve fidarsi e credere nelle sue giocatrici. Ma dentro di me è diverso. Come i figli», ha aggiunto, «altrimenti è difficile che la squadra sia convinta e abbia autostima, abbia la forza di affrontare altre squadre che sono più forti sulla carta. (Open.online)

Paola Egonu torna a casa dopo l’operazione : stimato il tempo di recupero - L’opposto di Milano è stata dimessa nella giornata odierna dopo il trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, che è stato eseguito dal Professor Lorenzo Pignataro e dalla sua equipe. La data del suo rientro in campo è ancora da definire, i tempi di recupero sono appunto generalmente stimati in qualche settimane, la società meneghina spera di averla a disposizione magari già a novembre ... (Oasport.it)