Anteprima24.it - Omicidio Zeppetelli, la famiglia: “Nicola non tornerà più, ma è stata fatta giustizia”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadi, ucciso in circostanze drammatiche, ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine all’avvocato Vittorio Fucci per il lavoro svolto durante l’intero processo, culminato nella sentenza d’Appello di ieri. Assunta Marro, madre di, e Francesco, suo fratello, hanno sottolineato l’importanza dell’impegno e della dedizione del legale, che ha combattuto con grande professionalità per ottenere. Nonostante le difficoltà, l’avvocato Fucci ha condotto una brillante discussione che ha portato alla condanna di Alessio Maglione, 32 anni, a 16 di reclusione e di Giuseppe Moscatiello, 24 anni, a 12, ridotti a 10 anni e otto mesi. La sentenza, ora confermata anche in Appello, rappresenta per laun riconoscimento importante di responsabilità.