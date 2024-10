Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - "Sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un apicoltore che aveva esposto sul suo banchetto del miele uno striscione con scritto sopra 'Stop bombing Gaza, Stop genocide', al rifiuto di togliere lo striscione è stato Multato per 430 euro dai carabinieri per 'propaganda politica non autorizzata', chiediamo ai ministri Piantedosi e Crosetto chiarezza". Lo chiede Nicola Fratoianni deputato di Avs con un'interrogazione parlamentare al governo. "L'iniziativa dei carabinieri di Desio appare lesiva - si legge nell'interrogazione - della libertà di espressione dal momento che un appello a cessare il fuoco, esposto in modo assolutamente pacifico, non può essere assimilato a 'propaganda politica non autorizzata' e un messaggio da censurare e rimuovere. Agi.it - Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - "Sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un apicoltore che aveva esposto sul suo banchetto del miele unocon scritto sopra 'genocide', al rifiuto di togliere loè statoper 430 euro dai carabinieri per 'propaganda politica non autorizzata', chiediamo ai ministri Piantedosi e Crosetto chiarezza". Lo chiede Nicola Fratoianni deputato di Avs con un'interrogazione parlamentare al governo. "L'iniziativa dei carabinieri di Desio appare lesiva - si legge nell'interrogazione - della libertà di espressione dal momento che un appello a cessare il fuoco, esposto in modo assolutamente pacifico, non può essere assimilato a 'propaganda politica non autorizzata' e un messaggio da censurare e rimuovere.

Annullata la multa all’apicoltore con lo striscione “stop bombing Gaza” - Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos secondo cui “i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione”. E’ stata annullata la multa all’apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta “stop bombing Gaza”. Multa revocata dai carabinieri per lo striscione contro le bombe su Gaza [. (Ilnotiziario.net)

Multato per striscione su Gaza «Stop genocide». Il caso dell’apicoltore approda in Parlamento : «È limitazione alla libertà di espressione» - Sarebbe stato ingiusto farlo per il quieto vivere, per continuare ad accettare il silenzio della nostra società». Secondo Fratoianni «Non si comprendono le ragioni addotte per motivare un simile provvedimento», per lui una richiesta del tutto discrezionale da parte dei due carabinieri. La sanzione «Il mio messaggio è di pace e non offende nessuno, non viola diritti e soprattutto non istiga ... (Open.online)

"Stop bombing Gaza" - annullata la multa all'apicoltore che aveva esposto lo striscione in Brianza - È stata annullata la sanzione da 430 euro comminata all'apicoltore Mario Borella, multato a Desio, al mercato, per aver esposto davanti al suo banchetto uno striscione con la scritta 'Stop bombing - Gaza - stop genocide'. . Multa annullata. . . A notificare la sanzione erano stati i carabinieri per. (Monzatoday.it)