Monster 3 annunciato il cast della serie con Charlie Hunnam

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prende forma la terza stagione di, laantologica di Netflix che racconta i crimini dei più efferati serial killerstoria recente. Dopo Dahmer e i fratelli Menendez, Ryan Murphy ha deciso di concentrarsi su Ed Gein, che negli Anni 50 assassinò due donne e dissotterrò decine di cadaveri per ricavare suppellettili e indumenti dai resti umani. Dopo l’annuncio dinei panni del protagonista, Variety ha potuto rivelare in esclusiva anche gran parte del. Laurie Metcalf, nota per aver interpretato Mary Cooper in The Big Bang Theory, sarà la madre di Gein, mentre Tom Hollander, il noto Lord Cutler Beckett di Pirati dei Caraibi, sarà Alfred Hitchcock. Dato che Gein ispirò il film Psycho, è probabile che ladescriverà il modo in cui i suoi crimini hanno influenzato cinema e letteratura.