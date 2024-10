Mistermovie.it - Mister Movie | Bennett Miller torna alla regia con un nuovo film in collaborazione con Charlie Kaufman

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo un decennio di assenza dalle scene cinematografiche, il regista di Moneyball e Foxcatcher,, è pronto are con unche già sta generando grande attesa., noto per la sua capacità di raccontare storie avvincenti e drammatiche, ha scelto di collaborare con una delle menti più brillanti e originali del cinema,, per un progetto che si preannuncia innovativo e ricco di spunti riflessivi.firma la sceneggiatura delIl giornalista Jeff Sneider ha recentemente rivelato chesarà lo sceneggiatore di questodiretto daè celebre per le sue sceneggiature fuori dagli schemi, tra cui i capolavori Se mi lasci ti cancello e Essere John Malkovich. La sinergia tra i due promette un’opera carica di profondità e complessità.