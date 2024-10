Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 6-7, 2-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: non si rompe l’egemonia dei servizi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00) 2-2 A quindici il romano. 40-15 Bravo in difesa, a controbattere alla bordata in cross di rovescio di. Poi sbaglia lo svizzero. 30-15 Con il dritto il romano. 15-15 Sbaglia di rovescio. 15-0 Prima vincente. 1-2 Tre game ai vantaggi, ma ancora nessun break nel match. A-40 Brutta contro smorzata di. 40-40 Meraviglioso lob didopo la palla corta. Recupero diche costringe a un difficile smash a rimbalzo lo svizzero, lo sbaglia. A-40 Non risponde di dritto sulla seconda. 40-40 In rete il rovescio di. 40-30 Prima vincente. 30-30 Slice e rovescio. 15-30 Doppio fallo (5°). 15-15 Prima vincente. 0-15 Doppio fallo (4°). 1-1 Altra prima esalva un game da due chance di break.