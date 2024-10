Leonardo e Rheinmetall, grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era tutto previsto nel memorandum d’intesa firmato a luglio dai due colossi dell’industria bellica, a cominciare dai mostruosi guadagni, ma da ieri l’asse Roma-Berlino per produrre i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Leonardo e Rheinmetall, grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era tutto previsto nel memorandum d’intesa firmato a luglio dai due colossi dell’industria bellica, a cominciare dai mostruosi guadagni, ma da ieri l’asseper produrre i carri armati dicon iil manifesto.

Difesa : Crosetto ha incontrato i vertici Rheinmetall e Leonardo - Questo accordo segna l’inizio di una nuova era di collaborazione tra Italia e Germania, ponendo le basi per uno sviluppo strategico e tecnologico che risponderà alle esigenze di sicurezza e innovazione del futuro. “Questo accordo é un passo fondamentale nella costruzione di una solida industria della difesa europea” ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto. (Ildenaro.it)

L’Italia avrà il suo polo terrestre - la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall è realtà - La joint venture tra Leonardo e Rheinmetall sarà paritetica, con le quote azionarie ripartite al 50% e con la previsione che il 60% delle attività verranno sviluppate in Italia. Il Panther, dal peso di 59 tonnellate e progettato per essere operato da un equipaggio di 3-4 uomini, è basato sulla scocca del Leopard2A4 ed è equipaggiato con un cannone da 130mm, il più pesante che si possa trovare ... (Formiche.net)

"Un primo passo verso la difesa europea". Accordo tra Leonardo e Rheinmetall per produrre carri armati - Rheinmetall e Leonardo puntano a sviluppare tecnologie all’avanguardia in grado di competere a livello internazionale", ha spiegato Cingolani, che da mesi auspica accordi e politiche europee che vadano in questa direzione, per superare la frammentazione europea delle aziende della difesa. "Un primo passo verso un nuovo concetto di difesa europeo". (Ilfoglio.it)