Jake E Lee ex chitarrista di Ozzy Osbourne ferito in sparatoria

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)E. Lee, exdi, è in ospedale dopo essere statoin unaa Las Vegas mentre stava portando fuori il suo cane. La polizia di Las Vegas ha reso noto che il musicista è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco intorno alle 2:40 di martedì ed è stato portato in ospedale per cure. Non è stato effettuato alcun arresto e il dipartimento di polizia ha dichiarato che sono in corso le indagini sulla, avvenuta in un quartiere a circa 10 miglia a sud della Strip. Un rappresentante di Lee ha confermato l’episodio in un comunicato, aggiungendo che Lee era cosciente e “si prevede che si riprenda completamente”. “Poiché l’incidente è sotto indagine della polizia, non verranno rilasciati ulteriori commenti. Lee e la sua famiglia apprezzano il rispetto della loro privacy in questo momento”, si legge nel comunicato.E.