Insigne si scusa con i tifosi per un’altra stagione deludente | Vi faccio una promessa

L'ex capitano del Napoli Insigne promette impegno e risultati ai tifosi dopo aver concluso un'altra stagione deludente con il Toronto. Per il terzo anno consecutivo, il Toronto FC ha fallito la qualificazione ai playoff della Major League Soccer (MLS), lasciando i tifosi con un altro finale di stagione deludente. L'atmosfera tra i sostenitori è tesa, con molteplici segni di frustrazione emersi durante l'ultima partita, dove i fischi hanno risuonato più del dovuto in tutto l'ambiente. Lorenzo Insigne, star della squadra ed ex capitano del Napoli, ha deciso di rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso un post su Instagram, esprimendo le sue scuse per i risultati insoddisfacenti. "Mi dispiace non aver potuto ottenere risultati più grandi, come meritano davvero i nostri tifosi. Prometto che la prossima stagione daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.

