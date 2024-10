Incendio al Tribunale di Milano, 500 persone evacuate, l'ipotesi di problema elettrico nell'ex locale caldaie - VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In quella parte dell'edificio stavano lavorando alcuni tecnici pare “per collegare l’impianto termico alla dorsale del teleriscaldamento”. Nessuno è rimasta ferito o intossicato dai fumi Un rogo è divampato al Tribunale di Milano questa mattina. Il principio d'Incendio sarebbe partito dai loc Ilgiornaleditalia.it - Incendio al Tribunale di Milano, 500 persone evacuate, l'ipotesi di problema elettrico nell'ex locale caldaie - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In quella parte dell'edificio stavano lavorando alcuni tecnici pare “per collegare l’impianto termico alla dorsale del teleriscaldamento”. Nessuno è rimasta ferito o intossicato dai fumi Un rogo è divampato aldiquesta mattina. Il principio d'sarebbe partito dai loc

Milano - incendio alla centrale termica del tribunale : il momento dell’evacuazione - Sul posto sono intervenute 4 camionette dei vigili del fuoco. Il rogo sarebbe divampato mentre alcuni operai stavano lavorando alla manutenzione della caldaia a causa della rottura di un tubo dal quale sarebbe fuoriuscito gasolio prendendo fuoco. . Il Procuratore di Milano Marcello Viola ha ordinato l’evacuazione del palazzo e almeno 500 dipendenti hanno dovuto lasciare l’edificio. (Lapresse.it)

