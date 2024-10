Lanazione.it - Il cantautore Cecè Tripodo in concerto a Poppi il 17 ottobre con il suo “Canzoni Sporche Tour”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 162024 – Ilinil 17con il suo “”. Prosegue in provincia di Arezzo lanée diche il 172024 alle ore 21.30 presso Osteria del tempo perso (Via Roma, 79,AR) presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo musicale “”. Dopo un periodo di assenza dalla musica live perché impegnato come attore nella serie tv “Rumors” prodotta da Farrago,torna a calcare il palco in versione acustica: voce e chitarra, accompagnato da Marcelo Sganzerla a pianoforte e mandolino. Durante lo spettacolo non mancheranno riferimenti alla vita marinaresca e piratesca, al viaggio, all’avventura per mare e al piacere della scoperta.