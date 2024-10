Hacker arrestato: aveva password di 46 magistrati inquirenti. Anche dei procuratori di Firenze e Perugia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bucati i server del Ministero della Giustizia. Era in possesso, tra Firenze, Perugia e Torino, di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti, l'Hacker siciliano 24enne Carmelo Miano arrestato tra l'altro con l'accusa di avere violato, appunto, i server del Ministero della Giustizia. La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine sulle incursioni dell'Hacker L'articolo Hacker arrestato: aveva password di 46 magistrati inquirenti. Anche dei procuratori di Firenze e Perugia proviene da Firenze Post. .com - Hacker arrestato: aveva password di 46 magistrati inquirenti. Anche dei procuratori di Firenze e Perugia Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bucati i server del Ministero della Giustizia. Era in possesso, trae Torino, di ben 46di altrettanti, l' siciliano 24enne Carmelo Mianotra l'altro con l'accusa di avere violato, appunto, i server del Ministero della Giustizia. La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate daglinell'ambito dell'indagine sulle incursioni dell'L'articolodi 46deidiproviene daPost.

