Ilrestodelcarlino.it - Falsi addetti Hera suonano nelle case chiedendo dodici euro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri e poi nel primo pomeriggio tre giovani ben vestiti presentandosi per consulenti, nota società multi servizi per energia e ambiente, hanno iniziato a girare per la abitazioni in particolare persone anziane. Sono state diverse le segnalazioni dei residenti di Montappone, che in pochi minuti hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio che ha inviato sul posto una pattuglia per fare degli accertamenti. La descrizione era sempre la stessa e stando ad una prima ricostruzione si trattava di 3 persone ben vestite con giacca e cravatta con età compresa fra 25 e 30 anni, dopo aver suonato al campanello, specie di persone anziane si presentavano come consulentimettendo in bella vista il logo della società su una cartella.