Energia, lavori di scavo per la sostituzione di una linea a Torre Faro: chiudono le vie Pozzo Giudeo, Lanterna e Biasini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E-distribuzione rende noto che da lunedì 21 ottobre sino a venerdì 25 ottobre 2024, sabato e domenica esclusi, provvederà all'esecuzione dei lavori previsti in via Pozzo Giudeo durante i quali, viste le ridotte dimensioni della stessa, si provvederà alla chiusura della stessa dalle ore 7 alle 17

