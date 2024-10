Ilfattoquotidiano.it - “Davvero un peccato che Puff Daddy sia in carcere, non ci sono più feste. Dove devo andare?”: il rapper Bow Wow difende il magnate dell’hip hop

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel momento in cui i media mondiali, le presunte vittime (ne fioccano ormai una al giorno) e il mondo dello spettacolo (almeno tra chi non andava ai White Party) puntano il dito controDiddy, ine in attesa di processo il 5 maggio 2025, c’è chi lo supporta. Ilamericano Bow Wow è stato intervistato dalla conduttrice Rocsi Diaz per il podcast “More To The Story“. Naturalmente si è parlato dell’industria discografica americana e, senza citarlo direttamente, Bow Wow ha affermato che di certo non si sarebbe mai aspettato che lui (ossia) si potesse ritrovare in questa posizione. Poi per si è lamentato del clima sottotono ai BET Awards di giugno e i BET Hip Hop Awards. “Non sembrava ci fosse la stessa aria di festa di sempre – ha affermato – giusti perché non c’erano le serate di. Non c’era nessun posto, ora che è in