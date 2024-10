Corruzione, da pm acquisita 'enorme mole documenti' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso delle perquisizioni avvenute martedì per i 18 indagati dalla Procura di Roma, nell'ambito di una indagine in cui si contestano i reati di Corruzione e turbativa d'asta per gli appalti in Sogei e nei ministeri di Difesa e Interno, è stata acquisita una "enorme mole di documenti e dati". Tra i soggetti perquisiti anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, a cui sono stati prelevati device che dovranno essere ora analizzati come il resto del materiale. Quotidiano.net - Corruzione, da pm acquisita 'enorme mole documenti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso delle perquisizioni avvenute martedì per i 18 indagati dalla Procura di Roma, nell'ambito di una indagine in cui si contestano i reati die turbativa d'asta per gli appalti in Sogei e nei ministeri di Difesa e Interno, è statauna "die dati". Tra i soggetti perquisiti anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, a cui sono stati prelevati device che dovranno essere ora analizzati come il resto del materiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sogei, «al dg Iorio tangenti per oltre 100mila euro». Le accuse a Stroppa e i documenti nelle mani dei pm: cosa sappiamo - nell'ambito di una indagine in cui si contestano i reati di corruzione e turbativa d'asta per gli appalti in Sogei e nei ministeri di Difesa e Interno, è stata acquisita una «enorme mole di documenti ... (leggo.it)

Corruzione, da pm acquisita 'enorme mole documenti' - Nel corso delle perquisizioni avvenute martedì per i 18 indagati dalla Procura di Roma, nell'ambito di una indagine in cui si contestano i reati di corruzione e turbativa d'asta per gli appalti in Sog ... (ansa.it)

Fuoriprogramma per il viceministro Leo, rompe il bicchiere in conferenza stampa. Giorgetti: “Non so se è ben augurante…” - Un imprevisto ha aperto la conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra 2025: mentre il ministro Giorgetti parlava, il suo vice, Maurizio Leo, ha inavvertitamente urtato il bicchiere dell’acqua che ... (ilfattoquotidiano.it)