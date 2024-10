Lapresse.it - Clima, al via Conferenza delle Dolomiti per promuovere agenda verde

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vengono da Africa, Canada, Maldive, Brasile, India, Cina e Stati Uniti i cento accademici, studenti dei corsi master Bocconi e Politecnico di Milano, imprenditori, giornalisti e politici che da domani a sabato si riuniscono a Trento per la terza edizione dellasul cambiamentotico el’. Ci saranno imprenditori agricoli come quelli che guidano i gruppi Ferrari Lunelli, Melinda, Auricchio; dirigenti di aziende pubbliche in prima linea nelle transizioni come Gioia Ghezzi, presidente Atm, Stefano Granella, ceo del GruppoEnergia e l’ad di Amsa, Marcello Milani.