Candreva pronto al rientro in Serie A? C’è una squadra sulle sue tracce

Antonio Candreva è vicino al rientro in Serie A? Una squadra sta pensando a ingaggiare il calciatore, al momento senza squadra. Candreva potrebbe avere un'altra occasione in Serie A, su di lui il Monza. Il club starebbe pensando al centrocampista esterno ex Inter attualmente svincolato, il giocatore tornerebbe molto utile al club brianzolo per via anche della sua esperienza.

