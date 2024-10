Calciomercato Napoli, Conte continua a guardare in Inghilterra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Calciomercato del Napoli, complice anche la sosta per le nazionali, inizia ad alimentarsi di diversi nomi interessanti. Il club azzurro ha ben impressionato in questa prima parte di stagione, prendendosi subito la vetta della Serie A grazie a cinque vittorie su sette incontri disputati finora. Un ottimo ruolino di marcia che Conte e i suoi tenteranno di mantenere per tutto l’anno. Per riuscire nell’impresa, tuttavia, i partenopei sembrano intenzionati ad investire durante il Calciomercato invernale, in modo da consegnare al proprio tecnico i giusti rinforzi. Uno di questi, potrebbe arrivare dall’Inghilterra e corrisponderebbe al nome di Ben Chilwell. Calciomercato Napoli, ipotesi Chilwell: il Chelsea apre al prestito Il Napoli potrebbe pescare in Inghilterra durante la prossima sessione di Calciomercato. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, Conte continua a guardare in Inghilterra Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildel, complice anche la sosta per le nazionali, inizia ad alimentarsi di diversi nomi interessanti. Il club azzurro ha ben impressionato in questa prima parte di stagione, prendendosi subito la vetta della Serie A grazie a cinque vittorie su sette incontri disputati finora. Un ottimo ruolino di marcia chee i suoi tenteranno di mantenere per tutto l’anno. Per riuscire nell’impresa, tuttavia, i partenopei sembrano intenzionati ad investire durante ilinvernale, in modo da consegnare al proprio tecnico i giusti rinforzi. Uno di questi, potrebbe arrivare dall’e corrisponderebbe al nome di Ben Chilwell., ipotesi Chilwell: il Chelsea apre al prestito Ilpotrebbe pescare indurante la prossima sessione di

Calciomercato Napoli : Antonio Conte vuole Chilwell - Il classe ’96, che non è stato allenato da Antonio Conte all’ombra dello Stamford Bridge, vanta un contratto con il club londinese fino al 30 giugno 2027 e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Antonio Conte in inverno vorrebbe puntellare una rosa che sta facendo benissimo in questo avvio. (Metropolitanmagazine.it)

