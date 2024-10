Briatore vende il Twiga, vicino l'accordo con Leonardo Del Vecchio jr: “Ormai sono assorbito dalla Formula 1”, confermata anticipazione GdI (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come già anticipato dal Giornale d'Italia, Flavio Briatore avrebbe deciso di vendere il Twiga perchè troppo “assorbito dalla Formula 1”. Dmitri Kunz D'Asburgo non avrebbe però “nessuna intenzione” di vendere le sue quote, che ammontano al 33% del Twiga di Marina di Pietrasanta Come già antici Ilgiornaleditalia.it - Briatore vende il Twiga, vicino l'accordo con Leonardo Del Vecchio jr: “Ormai sono assorbito dalla Formula 1”, confermata anticipazione GdI Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come già anticipato dal Giornale d'Italia, Flavioavrebbe deciso dire ilperchè troppo “1”. Dmitri Kunz D'Asburgo non avrebbe però “nessuna intenzione” dire le sue quote, che ammontano al 33% deldi Marina di Pietrasanta Come già antici

Twiga : fonti - Briatore riceve offerte - ma al momento nessuna operazione - “Recentemente riceviamo più offerte e ciò è legato al fatto che Flavio Briatore è rientrato in F1”, è quanto si limitano a far sapere le fonti. Milano, 16 ott. Secondo i rumors, che non hanno trovato conferme ufficiali, sarebbero arrivate delle offerte di fondi e di Leonardo Maria Del Vecchio. . E’ quanto apprende LaPresse che ha interpellato fonti vicine allo staff di Flavio Briatore, in merito ... (Lapresse.it)

Briatore vende il Twiga - lo storico locale aperto nel 2001 : Leonardo Del Vecchio il possibile acquirente - Aperto nel 2001 da un'idea di Flavio Briatore, il Twiga è diventato negli anni un'icona del glamour italiano. Adesso, però, l'imprenditore ha messo le sue quote in vendita: tra i possibili acquirenti c'è Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del proprietario di Luxottica.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Briatore vende il Twiga : tre offerte ricevute - c’è anche quella di Leonardo Maria Del Vecchio - Il compagno della ministra al Turismo Daniela Santanchè detiene il 33 per cento delle quote del Twiga, ma non è intenzionato a vendere, pur aspettandosi un’offerta. Secondo il quotidiano, le offerte sul tavolo di Briatore sarebbero tre e una di queste è proprio quella di Leonardo Maria, uno dei sei figli di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica morto il 27 giugno 2022. (Lettera43.it)