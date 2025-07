Prato | detenuti in rivolta alla Dogaia brande come arieti per sfondare i cancelli

Una giornata di tensione scuote il carcere di Prato, dove una violenta rivolta nella sezione di Media Sicurezza ha portato i detenuti a usare le brande come arieti per cercare di sfondare i cancelli. Il sindacato Osapp della polizia penitenziaria denuncia un episodio grave che mette in luce le difficoltà del sistema penitenziario italiano. L’evento di ieri evidenzia la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza e ordine nelle carceri.

Il sindacato Osapp della polizia penitenziaria rende noto che ieri, sabato 5 luglio 2025, c'è stata "una violenta rivolta nella sezione di Media Sicurezza del carcere di Prato" cui hanno dato luogo una decina di detenuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: detenuti in rivolta alla Dogaia, brande come arieti per sfondare i cancelli

In questa notizia si parla di: prato - detenuti - rivolta - dogaia

