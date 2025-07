Roma esercitazione anti terrorismo nei pressi dell’Ambasciata d’Israele | le immagini

Oggi a Roma, un’intensa esercitazione antiterrorismo nei pressi dell’Ambasciata di Israele ha messo in campo tutte le forze disponibili per garantire la massima sicurezza. Con il coordinamento della Questura e l’impiego di reparti speciali, l’operazione ha simulato una risposta immediata a minacce potenziali, dimostrando l’efficacia del dispositivo di sicurezza nazionale. Una dimostrazione concreta del costante impegno delle autorità italiane nel tutelare cittadini e istituzioni.

Nel corso della mattina odierna, con il coordinamento della Questura di Roma, si è svolta un’esercitazione antiterrorismo nell’area dell’Ambasciata di Israele. Impiegati equipaggi delle Forze e Corpi di polizia, nonché dei Reparti Speciali delle Forze di Polizia e degli ulteriori attori coinvolti. L’area è stata cinturata a medio raggio per ragioni di sicurezza sia a beneficio degli operatori di polizia impegnati nelle operazioni che dei cittadini. L’attività operativa si è articolata nella gestione di un duplice scenario “ostile”, rispettivamente impattante sull’area esterna dell’Ambasciata e sui locali interni alla stessa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, esercitazione anti terrorismo nei pressi dell’Ambasciata d’Israele: le immagini

In questa notizia si parla di: roma - esercitazione - ambasciata - israele

Parioli, forze speciali in azione all'ambasciata di Israele a Roma per un'esercitazione antiterrorismo https://ift.tt/0Ui8Xz3 Vai su X

Israele attacca l’Iran: cosa sta succedendo. L’Europa schiava degli USA obbedisce in silenzio. P.S. “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio nuovo monologo teatrale. Ecco le prossime date: •? ?Mercoledì 25 giugno ROMA, ore Vai su Facebook

Esercitazione antiterrorismo in area ambasciata Israele a Roma; Roma, oggi esercitazione antiterrorismo fuori dall'ambasciata di Israele ai Parioli. Cordone di sicurezza, strade chiuse; Parioli, forze speciali in azione all'ambasciata di Israele a Roma per un'esercitazione antiterrorismo.

Esercitazione antiterrorismo nell'area intorno all' ambasciata di Israele a Roma - Non ci sono pericoli imminenti ma serve a testare la resilienza del sistema di sicurezza. rainews.it scrive

Esercitazione antiterrorismo alla sede dell’Ambasciata di Israele a Roma - Obiettivo della simulazione è effettuare un vero e proprio stress test sulla resilienza del sistema di sicurezza ... Scrive dire.it