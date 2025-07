Palestina la mossa degli sceicchi di Hebron | via all' Anp emirato e accordi con Israele

In un audace cambio di rotta, cinque influenti sceicchi di Hebron, guidati da Wadee' al-Jaabari, annunciano la creazione degli "Emirati di Hebron" e un possibile accordo con Israele in stile Accordi di Abramo. Questa mossa rivoluzionaria potrebbe ridefinire il panorama politico e sociale della regione, aprendo nuove prospettive di cooperazione e sfidando gli schemi tradizionali di confronto. La pace o una nuova strategia di potere? La risposta si scriverà nelle prossime settimane.

Cinque importanti sceicchi palestinesi dell'area di Hebron, a cui si aggiungeranno in seguito altri 13 sceicchi della stessa zona, tutti guidati dallo sceicco Wadee' al-Jaabari, noto anche come Abu Sanad, sono pronti a separarsi dall'Autorità Nazionale Palestinese e a firmare un nuovo accordo in stile Accordi di Abramo con Israele, come "Emirati di Hebron". Lo riporta il Wall Street Journal. "Vogliamo la cooperazione con Israele", afferma lo sceicco Wadee' al-Jaabari, noto anche come Abu Sanad, dalla sua tenda cerimoniale a Hebron, la città più grande della Cisgiordania a sud di Gerusalemme. "Vogliamo la coesistenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it