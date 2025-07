inaugurata la nuova statua della madonna dei cieli a santa maria del gioco di polaveno

In un suggestivo scenario tra cielo e terra, l’arrivo della statua della Madonna dei Cieli a Santa Maria del Giogo di Polaveno segna un momento di grande emozione e fede. Questa imponente opera, simbolo di devozione e speranza, si staglia maestosa sul crinale che sovrasta il lago d’Iseo, unendo spiritualità e storia alpina in un’unica, indimenticabile cerimonia. In un luogo così carico di memoria, l’arrivo? Inizia un nuovo capitolo di devozione e tradizione.

Polaveno, 6 luglio 2025 – Questa mattina a Santa Maria del Giogo di Polaveno, in provincia di Brescia, a mille metri di altezza, è stata scritta una nuova pagina per la devozione e la storia alpina della Valtrompia e del Sebino. Sul crinale che domina il lago d’Iseo e i borghi triumplini, è stata inaugurata la nuova statua della Madonna dei Cieli, posizionata lo scorso 26 aprile in un luogo carico di spiritualità e memoria. L’arrivo? In elicottero. Il maestoso simulacro in marmo bianco negli ultimi giorni di aprile ha raggiunto il suo posto d’onore in elicottero in una data già destinata a rimanere nella storia: quella dei funerali di Papa Bergoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it