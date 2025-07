Treno preso a sassate passeggeri costretti a scendere | paura sulla tratta Ventimiglia-Savona

Un episodio inquietante scuote la tranquillità della tratta Ventimiglia-Savona: un treno regionale è stato preso di mira da una sassaiola tra Nervia e Vallecrosia, costringendo i passeggeri a scendere in fretta e furia. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il senso di paura rimane. La Polfer è al lavoro per fare chiarezza su questo gesto irresponsabile. Continua a leggere per scoprire di più su questa vicenda che scuote il territorio.

Un treno regionale partito da Ventimiglia è stato colpito da una sassaiola tra Nervia e Vallecrosia: numerosi finestrini in frantumi, nessun ferito. Il convoglio è stato fermato a Bordighera e i passeggeri trasbordati. Indaga la Polfer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Treno preso a sassate, passeggeri costretti a scendere - Raggiunta la vicina stazione di Bordighera, i passeggeri sono stati fatti scendere per tessere trasbordati su un secondo treno, partito da Ventimiglia alle 14:00 e diretto a Torino, via Savona. rainews.it scrive

Treno preso a sassate a Ventimiglia, i passeggeri costretti a scendere - Genova – Il lancio di pietre contro un treno appena partito dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia ha causato la soppressione dello stesso, inutilizzabile a causa dei numerosi finestrini andati in ... Lo riporta ilsecoloxix.it