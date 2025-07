La Russia trasforma la Corea del Nord in una fabbrica di armi | cosa significa per la guerra in Ucraina

La crescente alleanza tra Russia e Corea del Nord, con la loro intensificazione di scambi di armi e tecnologia, rappresenta una minaccia crescente per la stabilità globale. Questo rafforzamento militare, volto a sfidare l’Occidente, potrebbe avere ripercussioni dirette sul conflitto in Ucraina, alimentando tensioni e destabilizzando ulteriormente la regione. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse di una geopolitica sempre più instabile?

Mosca e Pyongyang rafforzano il loro sodalizio in funzione anti-occidentale. Armi, droni, missili, munizioni e tecnologia viaggiano senza sosta attraverso il confine orientale e minacciano la pace anche in Corea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Russia trasforma la Corea del Nord in una fabbrica di armi: cosa significa per la guerra in Ucraina

