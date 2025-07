Buoni pasto il ticket non basta più | le imprese chiedono al governo l'aumento dell'esenzione fiscale

I buoni pasto rappresentano un'importante risorsa per i lavoratori, ma con l’aumento dei costi, il loro valore attuale non è più sufficiente. Le imprese e le associazioni chiedono al Governo Meloni di incrementare l’esenzione fiscale da 8 a 10 euro, affinché i dipendenti possano affrontare meglio le spese quotidiane e sostenere la ripresa economica. Continua a leggere per scoprire come questa proposta potrebbe cambiare il nostro welfare.

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

