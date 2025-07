Repubblica – Vardy al Genoa l’affare era fatto ma Vieira ha detto no | il retroscena

Un colpo di scena scuote il calciomercato: Jamie Vardy, l’eroe del Leicester dei miracoli, sembrava ormai pronto a indossare la maglia del Genoa. La trattativa era in dirittura d’arrivo, ma un inatteso rifiuto di Vieira ha fatto sfumare questa chance. Un retroscena che apre nuovi scenari e lascia i tifosi rossoblù con l’amaro in bocca: cosa avrebbe portato Vardy al Grifone?

2025-07-06 12:38:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’ex attaccante del Leicester, che aveva annunciato l’addio al calcio, era stato convinto ad abbracciare la causa rossoblù. Ma il rifiuto del tecnico ha fatto saltare tutto Jamie Vardy poteva essere del Genoa. Di più: l’eroe del Leicester dei miracoli era a un passo dal Grifone, la trattativa era di fatto conclusa. E’ il clamoroso retroscena emerso nella mattinata odierna e raccontato da Repubblica (ed. Genoa), secondo cui il 38enne inglese avrebbe potuto vestire la casacca rossoblù nella prossima stagione. Questo se alla guida della squadra non ci fosse Patrick Vieira, che ha chiuso la porta all’esperto centravanti facendo naufragare di fatto la possibile operazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

