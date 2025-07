Estate e caldo allarme sicurezza alimentare | i consigli degli esperti

esperti sanitari, mirano a preservare la salute dei consumatori e a prevenire rischi alimentari. Con l'estate alle porte, è fondamentale adottare alcune semplici ma efficaci strategie per mantenere i cibi sicuri e gustosi. Ecco i consigli degli esperti per vivere un’estate all’insegna del benessere senza preoccupazioni.

Con l’arrivo dell’estate e l’impennata delle temperature, la sicurezza alimentare diventa un tema cruciale. Il caldo torrido accelera il deperimento dei cibi, favorendo la proliferazione di batteri e aumentando il rischio di intossicazioni. L’ASP di Palermo corre ai ripari, intensificando i controlli su negozi, mercati e strutture di produzione per garantire il rispetto della catena del freddo e delle norme igieniche. Le ispezioni, condotte dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico e Veterinario in sinergia con le Forze dell’Ordine, si spingono fino alle ore serali per monitorare ogni fase della filiera alimentare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it