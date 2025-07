MULTI Downland_C | Versione Alpha – Un Porting Moderno di un Classico Retro per Sega Dreamcast Sega Saturn GameBoy Advance e Playdate

Preparati a rivivere un capolavoro senza tempo: Downland_C, il porting moderno di un classico retrò nato nel 1983. Originariamente sviluppato da Michael Aichlmayr per il Tandy Color Computer, questo gioco di avventura platform con elementi di esplorazione e raccolta torna a conquistare nuove generazioni su Sega Dreamcast, Saturn, Game Boy Advance e Playdate. Grazie alla versione alpha 8211, il passato si fonde con il presente, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa come mai prima d’ora.

Downland è un gioco originariamente sviluppato da Micheal Aichlmayr nel 1983 per il Tandy Color Computer e pubblicato da Spectral Associates. Un'avventura platform con elementi di esplorazione e raccolta, Downland ha conquistato i giocatori dell'epoca con la sua sfida equilibrata e il suo stile visivo distintivo. Ora, grazie al progetto DownlandC, questo classico viene riportato in vita in una versione moderna scritta in linguaggio C, basata sul reverse engineering del codice originale. L'obiettivo è mantenere fedeltà alla grafica, alla fisica e al gameplay dell'originale, pur adattandolo a nuove piattaforme.