Sviluppo sostenibile | Lovato Electric è tra i firmatari del manifesto Imprese per le Persone e la Società

In un mondo in costante evoluzione, le aziende hanno il dovere di guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile. Lovato Electric si distingue firmando il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società ”, promosso dall’UN Global Compact Network Italia, per promuovere valori di responsabilità e innovazione sociale. Con questo impegno, Lovato rafforza il proprio ruolo nel contribuire a un modello di sviluppo più equo e sostenibile, consolidando una leadership etica e lungimirante.

Lovato Electric ha annunciato di aver firmato il Manifesto "Imprese per le Persone e la Società ", il testo rivolto alle aziende e redatto dall'UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d'impresa al mondo. "Con questa firma -spiega l'azienda su LinkedIn-, Lovato si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale e della sostenibilità nelle strategie aziendali, al fine di generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità e contribuire alla creazione di società più inclusive, eque e prospere".

Siamo lieti di annunciare che LOVATO Electric ha firmato il Manifesto "Imprese per le Persone e la Società " di United Nations Global Compact. Con questa firma, l'Azienda si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale e della sostenibilità nelle

