Milan l’Inter sblocca l’affare | sta arrivando

Il calciomercato nel cuore di Milano si infiamma: il Milan si prepara a sorprendere, grazie all’asse con l’Inter che potrebbe sbloccare un affare decisivo per la prossima stagione. Tudor avrà a disposizione una rosa potenziata e competitiva, mentre i dettagli di questa trattativa promettono di rivoluzionare lo scenario nerazzurro e rossonero. Con grande attesa, scopriamo insieme come si sta delineando il futuro del calcio milanese.

Il Milan è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tudor. Nuovo affare sbloccato grazie all’intreccio con l’Inter: la verità Un nuovo affare decisivo in vista della prossima stagione. L’Inter è pronta a tornare sul fronte calciomercato per una nuova cessione che sbloccherà il colpo del ds Tare. Conosciamo subito i nuovi dettagli in ottica futura: ormai ci siamo. – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità per l’addio di Theo Hernandez che si trasferirà all’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it