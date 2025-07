Sonego c’è Sinner angelo custode | Vederlo lassù mi ha caricato Il video del siparietto

Nel cuore di Wimbledon, sotto il sole di luglio 2025, un siparietto tra amici e campioni italiani illumina il torneo. Lorenzo Sonego, in piena battaglia contro Nakashima, scorge sul terrazzo Jannik Sinner, incappucciato e in disparte, ma con lo spirito sempre presente. Un gesto di complicit√† e solidariet√† tra due stelline del tennis italiano, pronti a sostenersi a vicenda anche lontano dai riflettori. Un momento che dimostra come l‚Äôamicizia possa brillare anche sui campi pi√Ļ prestigiosi.

Wimbledon, 6 luglio 2025 ‚ÄstTenero siparietto ai sedicesimi di finale di Wimbledon. Lorenzo Sonego √® nel bel mezzo della maratona contro Brandon Nakashima quando avvista su una terrazza in alto¬†una¬†figura incappucciata: √® il numero uno Jannik Sinner, che si gode la partita dove nessuno o quasi pu√≤ notarlo. Sonego lo riconosce, sorride, ricambiato dal¬†collega azzurro. Sinner, che ha appena battuto Martinez in tre set, non manca di incitare l'amico con un pugno alzato. "Ho visto Jannik da sopra la terrazza che seguiva la mia partita e quello mi ha caricato tanto - ha raccontato il torinese dopo il match vinto¬†‚Äst. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Sonego, c‚Äô√® Sinner angelo custode: ‚ÄúVederlo lass√Ļ mi ha caricato‚ÄĚ. Il video del siparietto

