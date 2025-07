Milano scattano i controlli sulle bici a pedalata assistita super-veloci

A Milano, le bici a pedalata assistita, protagoniste di sfrecciate veloci e spesso improprie, sono ora sotto stretta osservazione. I controlli intensificati dei carabinieri del nucleo radiomobile, in collaborazione con il ministero dei trasporti, mirano a garantire sicurezza e rispetto delle regole, soprattutto per i rider. La città si prepara così a ridefinire il rispetto delle norme e a tutelare pedoni e ciclisti, rafforzando la mobilità sostenibile e sicura per tutti.

Sfrecciano a tutta velocità lungo piste ciclabili e marciapiedi, anche se sono - a tutti gli effetti- dei motorini. Vasta operazione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Milano in collaborazione con i tecnici del ministero dei trasporti: nel mirino sono finite le bici a pedalata assistita, usate soprattutto dai rider per le consegne a domicilio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, scattano i controlli sulle bici a pedalata assistita super-veloci

In questa notizia si parla di: milano - bici - pedalata - assistita

Marcus Thuram pizzicato a fare shopping in centro a Milano: esce dal negozio e torna a casa su una bici a noleggio – Il video - Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato sorpreso mentre si godeva un pomeriggio di shopping in via Monte Napoleone, a Milano.

Maxi multa da 6mila euro per un giovane a Forte dei Marmi, Lucca, in Versilia, che sfrecciava sulla pista ciclabile del lungomare a bordo di una bicicletta elettrica truccata. Il 24enne è stato notato da una pattuglia motociclistica della polizia locale mentre con la Vai su Facebook

Milano,scattano i controlli sulle bici a pedalata assistita super-veloci; Scoprire Milano in bici con le cuffie nelle orecchie; eBike, 3 nuovi Guinness World Record conquistati a Milano.

Milano, controlli serrati sulle bici a pedalata assistita usate per le consegne a domicilio - Carabinieri e ministero dei trasporti a Milano intensificano i controlli sulle bici a pedalata assistita usate dai rider, per garantire sicurezza stradale e rispetto delle norme su velocità e dotazion ... Segnala gaeta.it

Milano,"scattano i controlli sulle bici a pedalata assistita super-veloci - Dovrebbero raggiungere al massimo i 25 km all'ora e invece vanno"veloci come motorini. msn.com scrive