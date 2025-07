Yildiz Juve futuro già deciso | arrivano importanti novità anche sul rinnovo del numero 10 Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Yildiz alla Juventus si fa sempre più luminoso, con importanti novità sul rinnovo del numero 10 che svelano i piani della società. La dirigenza bianconera si sta infatti concentrando nel blindare due pilastri del presente e del futuro, Federico Gatti e Kenan Yildiz, confermando così l'impegno a costruire una squadra vincente. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa strategia vincente.

