Aumentare le capacità di difesa serve all’Europa intera L’analisi del gen Del Casale

Il futuro della sicurezza europea dipende dalla capacità di rafforzare le proprie difese, come evidenziato dall’analisi del gen del Casale. Il recente Vertice NATO, segnato da un’immagine iconica e controversa tra i leader mondiali, ci ricorda quanto sia cruciale unire le forze per affrontare le sfide globali. Solo così l’Europa potrà garantirsi un ruolo strategico e sicuro nel panorama internazionale.

Il Vertice NATO del 24 e 25 giugno sarà consegnato alla Storia per quell’immagine, emblematica e imbarazzante, del colloquio innanzi alla stampa internazionale tra il Segretario Generale dell’Alleanza, Mark Rutte, e il presidente americano, Donald Trump. Ancor più quelle parole, “papino a volte deve usare un linguaggio duro”, con cui l’ex premier olandese ha voluto chiosare il commento del tycoon, non proprio da scuola di diplomazia, in merito all’attacco aereo condotto in Iran. Un’espressione intrisa di blandizia e di cortigianeria, non da leader internazionale, ma che delinea il forte legame che unisce i nostri protagonisti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Aumentare le capacità di difesa serve all’Europa intera. L’analisi del gen. Del Casale

