Cittadinanza Tajani | Voglio convincere alleati Lega | Non passerà mai

In un momento cruciale per le riforme italiane, Tajani si impegna a convincere gli alleati, Lega in testa, sulla bontà della proposta di cittadinanza e di una durata più estesa del referendum. Con determinazione, il ministro sottolinea l’importanza di priorità come la giustizia e la fiscalità, preparandosi a illustrare i vantaggi di una riforma che punta a rafforzare il paese. La sfida è aperta: riuscirà Tajani a superare le resistenze e a unire le forze?

(Adnkronos) – “Per lo ius italiae vorrei convincere i nostri alleati, entrando nel merito della nostra proposta, quella del referendum era una proposta per 5 anni, noi siamo per dieci anni. Intanto in Parlamento facciamo la riforma della giustizia e quella fiscale, poi spiegheremo ai nostri alleati la bontà della nostra proposta”. Lo dice Antonio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cittadinanza, Tajani: “Voglio convincere alleati”. Lega: “Non passerà mai”

In questa notizia si parla di: convincere - alleati - cittadinanza - tajani

Ius Scholae: Tajani, vorrei convincere alleati, la paura è debolezza - Antonio Tajani, nel suo intervento al Forum in Masseria 2025, ha voluto rassicurare i cittadini e gli alleati sul tema dello ius scholae, sottolineando che l’Italia non è né lassista né debole, ma determinata a difendere i propri valori.

FORUM IN MASSERIA 2025 | Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani dialoga con... Vai su Facebook

Cittadinanza e 'ius italie', Tajani insiste: Voglio convincere alleati. Ma Salvini lo gela; Cittadinanza, Tajani insiste: “Voglio convincere gli alleati”. Salvini lo gela: “Non passerà mai”; Cittadinanza: Tajani, 'paura di inglobare è segno debolezza, voglio convincere alleati'.

Cittadinanza, Tajani: "Voglio convincere alleati". Lega: "Non passerà mai" - "Per lo ius italiae vorrei convincere i nostri alleati, entrando nel merito della nostra proposta, quella del referendum era una proposta per 5 anni, noi siamo per dieci anni. Scrive msn.com

Cittadinanza, Tajani: “Paura d’inglobare è segno di debolezza, voglio convincere gli alleati” - Tajani prosegue spiegando che lo ius Italiae "non è l'emergenza numero uno" e dirlo non significa "fare marcia indietro". Come scrive msn.com