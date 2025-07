Firenze strade allagate per la pioggia | forte temporale cade anche un albero

A Firenze, la pioggia torrenziale e il violento temporale di oggi hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi, causando disagi e situazioni di emergenza. Dai quartieri sud alle zone piĂą centrali, cittadini e forze dell'ordine sono impegnati a gestire le conseguenze di questo evento estremo. Restate aggiornati per scoprire come la cittĂ si sta riprendendo da questa intensa ondata atmosferica.

Firenze, 6 luglio 2025 – Strade allagate a Firenze per un fortissimo temporale che intorno alle 13 ha scaricato una grande quantitĂ d'acqua sulla cittĂ . Un po' tutti i quartieri sono stati interessati dalle precipitazioni, ma diverse strade allagate soprattutto nella zona sud, tra il Gignoro e il Varlungo. In viale Manfredo Fanti i vigili del fuoco segnalano la caduta di un albero. Forti disagi sullo stradone di Rovezzano, andato completamente sott'acqua all'intersezione con via Spadaro. Diverse le auto che hanno dovuto fare inversione di marcia vista l'acqua alta. Problemi anche alla maxi rotatoria di via del Gignoro: anche qui allagamenti.

