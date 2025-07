Chiusi a Monza parchi giardini pubblici e cimiteri per l' allerta meteo | incubo grandine e maxi raffiche di vento

una tutela massima della sicurezza dei cittadini e dei luoghi pubblici. Monza si prepara ad affrontare il maltempo con prontezza, dimostrando ancora una volta come la prevenzione sia la miglior difesa contro i danni di eventi climatici estremi.

Monza, 6 luglio 2025 - Anche Monza gioca di anticipo in vista dell' allerta meteo prevista da Regione Lombardia per questo pomeriggio quando si attendono anche sul territorio monzese forti raffiche di vento e temporali violenti. Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha firmato un'ordinanza per la chiusura dalle ore 16 di oggi di Parco di Monza e Giardini Reali, cimiteri e giardini pubblici. Una precauzione in questa giornata domenicale estiva per evitare che i cittadini raggiungano polmoni verdi e vadano a fare visita ai loro defunti rischiando di trovarsi in situazione di pericolo. Come sottolineato dalla Regione per il pomeriggio e la serata giornata di oggi si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, che risulteranno sparse fino alle ore centrali, mentre dal pomeriggio saranno tendenti a diffuse, con fenomeni che da localmente intensi tenderanno a divenire diffusamente intensi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it