Rissa in bar del Casertano denunciate quattro persone

Una tranquilla serata al bar si è trasformata in un episodio di violenza nel Casertano, con quattro persone denunciate dai carabinieri di Pietramelara. La rissa, scaturita da motivi futili tra giovani locali e ospiti di Villa di Briano, ha richiamato l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di un episodio che mette in luce come anche i momenti di svago possano improvvisamente sfociare nel caos.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per una rissa scoppiata a Pietramelara, nel Casertano. In particolare il violento litigio si è acceso per motivi banali in un bar tra due ragazzi del posto e due di Villa di Briano, e si è protratta fino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Pietramelara, quando i ragazzi si erano già dileguati. Le indagini, svoltesi con la visione dei filmati del sistema esterno di videosorveglianza e con le testimonianze del proprietario, che ha denunciato, e delle persone presenti, hanno permesso di identificare le quattro persone, che sono state denunciate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: rissa - casertano - denunciate - persone

