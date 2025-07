Calciomercato Milan tutti i giocatori in partenza e l’incasso per il club

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con importanti novità: tra cessioni, trattative e possibili acquisizioni, il club rossonero si prepara a rivoluzionare la rosa. Theo Hernandez potrebbe lasciare l’Italia per l’Arabia, mentre Bennacer e Adli sono fuori rosa, in attesa di sviluppi. Sul tavolo ci sono anche Musah e Thiaw, pronti a rinforzare il team. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle mosse di mercato dei campioni d’Italia.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela le intenzioni di Allegri: per il suo Milan chiede 22-23 giocatori, portieri compresi, quindi due calciatori per ruolo ma tutti di alto livello Uno dei prossimi obiettivi sarà affiancare un altro grande attaccante a S

Il punto sul #calciomercato in uscita del #Milan

Calciomercato svincolati Florenzi lascia il Milan. Da Pasalic a Modric: la lista di tutti i giocatori senza contratto - Da molti anni a questa parte, il 30 giugno fa rima con la fine della stagione e corrisponde al termpo dei saluti e alla chiusura dei bilanci. Lo riporta msn.com

Calciomercato Milan, il giocatore non apre alla destinazione - Calciomercato Milan, non rientra nei piani di mister Massimiliano Allegri, ma rifiuta il trasferimento in Russia Il mercato estivo del Milan si anima con le prime indiscrezioni sui movimenti in uscita ... Riporta milannews24.com