Milik Juve quale futuro per l’attaccante polacco? Ecco l’idea della società per la prossima stagione | due scenari per il bianconero Ultime

Il futuro di Arkadiusz Milik alla Juventus resta avvolto da un’aura di incertezza. Dopo un anno segnato da infortuni, la società bianconera si sta interrogando su come procedere: confermarlo o pensare a nuovi scenari? Due sono le possibilità che potrebbero plasmare il destino dell’attaccante polacco nella prossima stagione, ma qualunque decisione sarà fondamentale per il futuro offensivo della Juventus. Ecco tutte le ultime novità e scenari possibili.

Milik Juve, quale futuro? L'idea della società bianconera per l'attaccante polacco che ha saltato l'intera stagione. Tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la situazione di Arkadiusz Milik alla Juventus sta attraversando un momento di incertezze, soprattutto a causa del suo infortunio al ginocchio che ha limitato notevolmente il suo impiego nella stagione in corso. Il centravanti polacco, che non ha ancora collezionato presenze significative, potrebbe trovarsi di fronte a una doppia scelta: rimanere alla Juve come terza punta, oppure trasferirsi in Arabia Saudita, una possibilità che appare sempre più concreta.

La Juventus è pronta a salutare Arek Milik Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono stati sondaggi dagli Emirati Arabi per l'attaccante polacco Ancora da capire la volontà di Milik, ma la Juventus gli ha già fatto sapere di doversi trovare una nuova squadra.

