LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | continua la fuga a quattro

Segui con noi in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025, dove una fuga a quattro tiene alta la suspense. Le azioni si infittiscono e ogni secondo conta: resta sintonizzato per gli aggiornamenti live e non perdere neanche un dettaglio di questa emozionante corsa. L'adrenalina è alle stelle, e tu puoi essere testimone di ogni cambio di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Il ritardo del gruppo, tirato sempre da Alpecin-Deceuninck e IntermarchĂ© Wanty, è poco sotto i due minuti e mezzo. 14.57: Fedorov e Leknessund sono anche finiti a terra in precedenza dopo una scivolata in curva. 14.54: Ricordiamo chi sono i quattro fuggitivi. Yevgeniy Fedorov (XDS Astana), Bruno Armirail (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Brent Van Moer (Lotto) ed Andreas Leknessund (Uno X Mobility) 14.49: Problemi per Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) che si è avvicinato all’ammiraglia. 14.45: Sono stati percorsi 8o chilometri in questa tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: continua la fuga a quattro

