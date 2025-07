Maltempo in Toscana | temporale a Firenze albero cade nel viale Fanti Allerta gialla estesa a lunedì 7

Il maltempo sta scuotendo la Toscana, con un violento temporale a Firenze che ha causato il crollo di un albero nel viale Fanti. La situazione è grave e l’allerta gialla, estesa fino a lunedì 7, invita alla massima attenzione, soprattutto per il rischio mareggiate sulla costa centro-nord e sugli arcipelaghi. Restate aggiornati: la sicurezza viene prima di tutto.

Per il rischio mareggiate il codice giallo sarà in vigore dalle ore 12 alla mezzanotte di domani, lunedì, su costa centro-nord e arcipelago L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: temporale a Firenze, albero cade nel viale Fanti. Allerta gialla estesa a lunedì 7

