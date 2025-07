monteforte campus competizioni sportive regionali e nazionali

Il Monteforte Campus si appresta a diventare il cuore pulsante dello sport locale, pronto a ospitare competizioni regionali e nazionali di calcio, basket e pallavolo. Con un impegno straordinario dalla commissione diretta dal prefetto Rosalba Scialla, questa struttura all’avanguardia sta per essere consegnata alla comunità , offrendo un impianto moderno, sicuro e accessibile. È un traguardo importante che rafforza l’identità sportiva di Monteforte e apre nuove opportunità per atleti e appassionati.

Tempo di lettura: < 1 minuto – I lavori sono in fase di conclusione e a breve, ottenuto il collaudo, sarĂ consegnato alla cittadinanza, grazie all’impegno della commissione straordinaria diretta dal prefetto Rosalba Scialla, il “ Monteforte Campus ” struttura all’avanguardia che potrĂ ospitare competizioni sportive di calcio, basket e pallavolo, sia a livello regionale che nazionale. Messa a norma dei percorsi, accessi e vie di esodo, ma non solo, adeguamento tribune e spogliatoi, realizzazione servizi igienici per le tifoserie, efficientamento impianto d’illuminazione dei campi di calcio, completamento e ampliamento palestra, rifacimento tappeto in erba sintetica e complemento impianto di irrigazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it