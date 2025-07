Big! Premio Francesco Di Giacomo a Zagarolo l’11 e 12 luglio

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Zagarolo, dove il 11 e 12 luglio si terrà la prima edizione del Big! – Premio Francesco Di Giacomo. Un evento dedicato all’iconica voce del Banco del Mutuo Soccorso, che celebra la musica italiana e le nuove formazioni emergenti. Un'occasione unica per scoprire talento, passione e creatività in un’atmosfera suggestiva nel cuore del Giardino Pensile di Palazzo Rospigliosi. Non perdere questa straordinaria manifestazione, perché la musica ha il potere di emozionare e unire.

foto di Fabio Massimo Iaquone ZAGAROLO – L'11 e 12 luglio a Zagarolo, nel Giardino Pensile di Palazzo Rospigliosi, si terrà la prima edizione del Big! – Premio Francesco Di Giacomo, nato per rendere omaggio all'indimenticabile voce del Banco del Mutuo Soccorso, una delle figure più amate e significative della musica italiana, e per dare spazio a formazioni capaci di distinguersi per originalità, creatività e coerenza artistica con l'universo musicale e poetico di Francesco. Al bando hanno risposto tantissime band da tutta Italia e, tra le candidature, una giuria di esperti – presieduta da Pino Marino e coordinata da Massimo Pasquini – composta da giornalisti, musicisti e operatori del settore, ha selezionato sei formazioni finaliste.

