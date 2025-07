Ciocci ricorda | Suning? Avevamo la sensazione potessero comprare il mondo

Massimo Ciocci ricorda con nostalgia e un pizzico di incredulità il periodo in cui Suning sembrava poter conquistare il mondo, un’epoca di ambizioni e sogni grandi. L’ex dirigente nerazzurro ripercorre i trascorsi con l’ormai ex proprietà, svelando retroscena e prospettive di un’epoca che ha lasciato il segno. La sua testimonianza ci invita a riflettere su come il destino di una grande squadra possa essere plasmato da sogni e scelte, spesso sorprendenti.

Massimo Ciocci, ha rilasciato una intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato anche della ex proprietà dell ' Inter, Suning, per la quale ha lavorato quando ha collaborato con lo Jiangsu Suning, club che allora era di proprietà della famiglia Zhang. RICORDI – «Avevo l'Under 15 il primo anno e l'Under 17 il secondo anno. Giappone e Cina sono due mondi diversi, ma simili. Rispetto e lavoro, lavoro e rispetto. Lì si allenavano anche tre o più ore di fi la. Suning ci ha trattati benissimo, sono realtà che mi mancano molto.

