Pubbliche amministrazioni | pagamenti commerciali sotto i 30 giorni debito in calo di 8 miliardi Tutti i dati

Le pubbliche amministrazioni italiane hanno fatto passi da gigante nel 2024, riducendo i tempi di pagamento delle fatture commerciali a soli 29,6 giorni, sotto la soglia dei 30 giorni stabilita dall’Europa. Un risultato che si traduce in un debito in calo di 8 miliardi di euro, segno di una gestione più efficiente e trasparente. Scopri tutti i dettagli di questa svolta positiva per il Paese.

Le pubbliche amministrazioni hanno raggiunto un traguardo significativo nel 2024: il tempo medio di pagamento delle fatture commerciali si è attestato a 29,6 giorni, scendendo sotto la soglia dei 30 giorni prevista dalla normativa europea.

