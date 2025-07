Sonia Grey | Su Onlyfans vendo video e foto erotiche E faccio lezioni sul sesso

Sonia Grey, regina di OnlyFans, incanta con video e foto audaci e le sue lezioni sul sesso. In perfetta forma, rivela il suo segreto tra genetica, un partner medico esperto e il passionale sport all’aria aperta in Alto Adige. Ma come ci è arrivata in questa meravigliosa regione? Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio della sua storia riflette passione, dedizione e stile di vita unico.

Sonia Grey complimenti: è in gran forma. Quale è il segreto? «Questione di genetica, mio padre ha 86 anni e sembra un pischello. Ma ho anche un compagno medico che si intende di metabolismo ed estetica: gestiamo una farmacia con i prodotti migliori, tra cui gli integratori "AVM Supplements" di nostra produzione. Infine, pratico molto sport qui nel verde di Bolzano: ho fatto triathlon e ora gioco pure a golf». Come ci è finita in Alto Adige? «Nel 2013, dopo una carriera con oltre 5000 ore di diretta tv, lavorare davanti alle telecamere era diventato quasi un impiego da ufficio, poche emozioni, poca adrenalina, e i contratti iniziavano ad abbassarsi.

